Incidente a Valduggia, auto finisce nel dirupo

Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi lungo la strada che dalla circonvallazione di Valduggia conduce verso la frazione Arlezze. Una vettura è uscita dalla carreggiata ed è finita per diversi metri lungo il dirupo, infilandosi nel bosco e terminando infine la sua corsa rovesciata su un fianco.

L’intervento dei soccorritori

L’operazione di soccorso è iniziata intorno alle 15.30, quando è arrivata sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. Giunti in zona, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e alla assistenza del recupero. Per fortuna il conducente non sembrava avere riportato gravi danni. Pesantemente danneggiata invece la vettura.

Sul posto anche i carabinieri di zona per i rilievi di prassi e gli operatori del 118 per verificare le condizioni del conducente.

