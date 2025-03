Schianto tra due vetture sull’autostrada A4 nel Vercellese. Per fortuna i conducenti sono riusciti a uscire in modo autonomo dalle rispettive auto.

Schianto tra due vetture sull’autostrada A4 nel Vercellese

Impatto tra due auto nella mattinata di ieri, sabato 22 marzo, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano nel territorio del comune di Cigliano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris insieme a quella volontaria di Santhià. Arrivati sul posto, gli operatori hanno trovato gli occupanti fuori dalle rispettive vetture.

LEGGI ANCHE: Camion finisce nella vegetazione lungo la strada 142 a Gattinara

Indenni i due conducenti

Dopo un primo controllo dei sanitari del 118, fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale dei due conducentoi, che ne sono usciti pressoché indenni. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario dell’ intervento.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e operatori dell’Autostrada.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook