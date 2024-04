Incidente a Valduggia, furgone si schianta contro un palo della luce. Intervento dei vigili del fuoco, il conducente trasportato in ospedale dal 118.

Incidente a Valduggia, furgone si schianta contro un palo della luce

Un furgone si schianta contro un palo della luce sulla provinciale di Valduggia e il conducente finisce ricoverato in ospedale. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 22 aprile, poco dopo le 8.

A intervenire sul posto è stato una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, assieme agli operatori del 118. Si trattava di un incidente che non ha coinvolto altre vetture: ancora da capire come mai il conducente del veicolo abbia perso il controllo e sia finito contro il supporto dell’illuminazione pubblica.

L’intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre l’uomo dalle lamiere, essendo rimasto bloccato e frastornato all’interno dell’abitacolo. Il conducente veniva successivamente affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Borgosesia.

Intanto il mezzo veniva messo in sicurezza in attesa del soccorso stradale per la rimozione. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi di prassi, e un’ambulanza medicalizzata di Borgosesia

