Incidente a Cellio con Breia, auto sbanda e si ribalta sulla strada

Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 7 gennaio, lungo la strada provinciale 77, nel territorio comunale di Cellio con Breia. Intorno alle 11.55 un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in modo autonomo nei pressi del bivio che all’uscita di Cellio conduce alle frazioni di Breia e Agarla.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito fuori dalla normale sede stradale. All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, i due occupanti dell’auto erano già riusciti a uscire dall’abitacolo e si trovavano affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per le prime valutazioni cliniche.

Il veicolo rimosso con un carro-attrezzi

I vigili del fuoco hanno quindi operato per la messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante, così da evitare ulteriori pericoli per la circolazione. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’episodio ha causato temporanei rallentamenti lungo la provinciale: è stato necessario infatti far arrivare un carro-attrezzi per rimuovere il veicolo dalla sede stradale..

