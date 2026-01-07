Incidente a Portula lungo la strada provinciale. Intervento di carabinieri, operatori del 118 e vigili del fuoco.

Incidente a Portula lungo la strada provinciale

Momenti di concitazione poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 7 gennaio, a Portula, dove si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 113. Si tratta del tratto che collega Coggiola e Trivero. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Potrebbe darsi che la brina ancora presente sull’asfalto abbia fatto perdere il controllo a uno dei due conducenti.

Sul posto sono rapidamente arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nello scontro. Al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti, ma l’intervento è stato fondamentale per la valutazione sanitaria e per eventuali trasferimenti in ospedale.

Le operazioni di soccorso

A occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità sono stati i carabinieri della stazione di Bioglio, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della carreggiata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Durante le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza, la circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti. Le cause dell’incidente restano al vaglio delle forze dell’ordine.

Foto d’archivio

