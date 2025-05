La Fiera di Isolella apre la stagione delle rassegne zootecniche in Valsesia. Oggi la “Fera dal Borg”. Fino a ottobre calendario di eventi che puntano a valorizzare la montagna, la sua economia e le sue tradizioni.

La Fiera di Isolella apre la stagione delle rassegne zootecniche in Valsesia

Comincia la stagione delle fiere zootecniche in Valsesia. E la prima terrà banco nella giornata di oggi, giovedì 1 maggio in frazione Isolella a Borgosesia. L’appuntamento è sempre attesissimo e ogni anno vanta numerosi espositori e richiama un pubblico foltissimo.

La “Fera dal Borg” della zootecnica e dei prodotti tipici giunge alla ventesima edizione, proposta dall’Unione montana dei Comuni della Valsesia con il patrocinio del Comune di Borgosesia. Per tutta la giornata a Isolella saranno presenti mandrie e greggi provenienti dalla Valsesia, e si potranno degustare e acquistare formaggi locali, miele e prodotti tipici. Il Circolo di Isolella organizzerà un punto di ristoro per pranzo e merende.

Donatella Rosa, assessore all’agricoltura dell’Unione montana, è fiduciosa: «Le previsioni meteo sono confortanti – spiega l’amministratrice –. Mi auguro davvero che vengano mantenute e consentano lo svolgimento di questo bellissimo evento, che segna l’avvio della stagione delle fiere valsesiane: è un appuntamento molto amato dal pubblico ed apprezzato dagli allevatori e dagli espositori del territorio perché rappresenta un’innegabile occasione di contatto col pubblico ed un importante elemento di richiamo anche turistico».

Il calendario degli appuntamenti

L’elenco degli appuntamenti 2025 è pronto ed è corposo: il 18 maggio è in programma la Fiera della Val Mastallone a Oltracqua di Fobello: quest’anno tra l’altro ricorre il 25mo anniversario di questa importante fiera, ricorrenza che verrà sottolineata con un numero maggiore di animali esposti, provenienti da diverse località della valle. Si prosegue poi il 2 giugno con la Fiera delle Pietre Gemelle ad Alagna Valsesia. Il 15 giugno ci sarà invece la “Fera d’la Val Pitta”, a Rimasco, Alto Sermenza.

Si passa poi al 28 settembre con la tradizionale Fiera di San Michele a Scopello. Calendario fitto a ottobre: il 5 c’è la Fiera dell’Alta Valsesia a Campertogno; il 12 ottobre la Fiera di Rimella; il 19 ottobre la Fiera Valsesiana di Doccio in località Gabbio di Quarona, che quest’anno festeggia i 30 anni, sottolineati con eventi particolari.

“Un modo per promuovere l’economia e la tradizione locale”

«Le fiere che si susseguono da maggio ad ottobre – commenta ancora l’assessore dell’Unione montana Donatella Rosa – si inseriscono perfettamente nell’impegno collettivo, pubblico e privato, che si evidenzia in Valsesia per la promozione dell’economia locale, di cui l’agricoltura è una delle colonne portanti gli eventi atmosferici dei giorni scorsi hanno provato pesantemente il nostro territorio, queste fiere sono una buona occasione per risollevarsi, sia dal punto di vista delle presenze di visitatori, che da quello delle vendite di prodotti locali. Mi auguro, ed auguro a tutti gli allevatori e produttori, che il meteo sia dalla nostra parte e che questi importanti appuntamenti possano svolgersi al meglio, permettendo al pubblico di conoscere ed apprezzare i prodotti valsesiani, espressione del “saper fare” dei produttori locali, che sempre privilegiano la genuinità».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook