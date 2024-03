La frazione Aranco ricorda l’alpino Giancarlo Marcodino. Commerciante di prodotti dolciari, era stato alla guida del circolo e collaboratore di don Mario Lorenzini.

La frazione Aranco ricorda l’alpino Giancarlo Marcodino

Ad Aranco era stato capogruppo degli alpini e presidente del circolo Acli. E la frazione lo ricorda, dopo averlo accomopagnato l’altra settimana nel suo ultimo viaggio. Giancarlo Marcodino, commerciante nel settore dei prodotti dolciari, è morto a 89 anni: era una persona molto conosciuta non solo nel rione ma in tutta la città.

Numerose sono state le penne nere che hanno presenziato al funerale, con nove gagliardetti, a dimostrazione del forte legame di Marcodino con il mondo alpino. Iscritto al gruppo di Aranco, ne era anche stato capogruppo per quindici anni, fino al termine degli anni Novanta.

LEGGI ANCHE: Ponzone saluta l’alpino Mario “James” Mancin, ex capogruppo delle penne nere

Il ricordo delle penne nere

«E’ sempre stato presente e molto attivo a tutti i nostri incontri e alle iniziative – lo ricorda Gianni Mora, presidente della Valsesiana e già capogruppo proprio di Aranco -. Una persona dinamica, buona e sempre con il sorriso. Era sempre disponibile, cercava sempre la soluzione migliore pur di non recare problemi ad altri».

Ex presidente del circolo e commerciante

Ad Aranco Marcodino si è distinto non solo negli alpini, ma anche in altre realtà locali: era stato presidente del circolo Acli del rione e aveva un forte legame con lo storico parroco don Mario Lorenzini: «Collaborava con il parroco nell’organizzazione di parecchi eventi – aggiunge Mora -, in particolare nella programmazione delle gite che venivano proposte dalla parrocchia».

Dal matrimonio con Silvana Perolio, scomparsa qualche anno fa, è nato il figlio Roberto. L’attività commerciale aveva permesso a Giancarlo Marcodino di farsi conoscere in tutta Borgosesia.

Dopo aver lavorato qualche anno nel negozio di abbigliamento Emporio, in via Giordano, aveva deciso di dedicarsi al commercio ambulante ai mercati settimanali, modificando la categoria merceologica in vendita: il suo banco era dedicato ai prodotti dolciari. Una scelta che aveva cambiato la sua vita professionale, diventando anche rappresentante per la zona della Ferrero: «Ricordo che sulla sua 126, c’era il logo della Ferrero – conclude Mora -. Un lavoro che Giancarlo ha sempre fatto con interesse e passione».