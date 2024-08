La Valsesia applaude Stefano Sottile: finale olimpica del salto in alto. L’atleta borgosesiano ha superato le eliminatorie superando l’asticella a 2,24 metri.

La Valsesia applaude Stefano Sottile: finale olimpica del salto in alto

Via libera per la finale olimpica del salto in alto. Stefano Sottile non ha deluso i tifosi e ha superato le eliminatorie a Parigi, assieme all’amico Gian Marco Tamberi, migliore specialista italiano. Ora l’appuntamento è per la prova di sabato sera, quando i migliori del mondo si ritroveranno per giocarsi la medaglia d’oro.

Superata quota 2,20 metri

Nella mattinata di oggi, mercoledì 7 agosto, Sottile ha superato al primo tentativo sia i 2,20 che i 2,24 metri. Stesso percorso per Tamberi, che però è apparso un po’ appesantito dopo i recenti problemi fisici, tant’è che sui 2,24 l’asticella ha tremato parecchio prima di decidere di restare sui supporti.

Percorso liscio invece per Sottile. Entrambi hanno poi sbagliato i 2,27, ma a questo punto la prova aveva poco valore, visto che di fatto la selezione era già completata. Appuntamento ora sabato per la finale, con inizio alle 19.

