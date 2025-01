La Valsesia del turismo presenta il suo brand e il nuovo portale. C’è il verde della natura, il blu dei torrenti e il grigio della pietra. E una “S” che richiama il percorso del Sesia.

Un brand per tutto il territorio, un logo che possa parlare della Valsesia in modo univoco e ovunque. Questo l’obiettivo che la società trentina G&A Group ha perseguito nell’elaborare un logo che possa diventare il “volto”, il marchio del turismo locale, e più in generale di tutto il territorio. Il logo è stato presentato nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, al teatro Pro loco di Borgosesia. Una serata che di fatto rappresenta una sorta di punto di partenza per un progetto turistico che adesso si fa concreto.

Il nuovo logo

A presentare il logo è stato Matteo Bonazzia di G&A Group. «Il mercato del turismo chiede di essere riconoscibili, e in questa ottica un brand semplice, chiaro, moderno e significativo è indispesabile. Innanzi tutto c’è stata una riflessione sui colori che potessero rappresentare la valle: abbiamo scelto il verde per la natura, il blu per l’acqua dei torrenti e il grigio, come sfondo, che ricorda le pietre e i tetti in beola».

Si è poi cercato un simbolo che potesse parlare di tutta la valle, e si è scelto di rappresentare il percorso del Sesia, che guardando la cartina è come una “S” sdraiata. C’è poi la scritta “Valsiesia” che riprende la stessa “S” e adotta font moderni e geometrici.

Nuovo portale del turismo

Nel corso della serata è stato anche presentato il nuovo portale Internet che raccoglierà tutta l’offerta turistica della zona, accessibile online in tutto il mondo.

