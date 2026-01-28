L’Aib di Borgosesia premia cinque volontari e fa il bilancio dell’anno

L’Aib di Borgosesia premia cinque volontari storici. Nel corso del 2025 effettuati 115 interventi per un totale di quasi 4mila ore operative.

L’Aib di Borgosesia premia cinque volontari

Assemblea generale per la squadra Aib Borgosesia. Con il resoconto sull’attività svolta nel 2025 e la programmazione per l’anno in corso, sono anche stati premiati i volontari che hanno raggiunto significativi anni di servizio. Il caposquadra Manuel Angelino ha relazionato su quanto fatto dai volontari lo scorso anno, dodici mesi in cui la squadra è stata impegnata in 115 interventi, impiegando 117 mezzi, 673 volontari per un totale di 3891 ore operative.

«Numerose sono state le attività operative extracomunali – ha sottolineato Angelino -, partecipando alle missioni estive in Calabria e Puglia e alcune emergenze idriche in Piemonte. Altro aspetto primario è stata la formazione dei volontari attraverso il corso base di Protezione civile e i corsi che hanno permesso ad alcuni di loro di diventare effettivi spegnitori di incendi boschivi».

L’intervento di Corrado Busnelli

All’assemblea cittadina ha presenziato Corrado Busnelli, già caposquadra dell’Aib Borgosesia (di cui resta volontario), e ora Ispettore generale del Corpo: «Come ogni anno, la prima assemblea rappresenta un momento importante per ritrovarsi, ma anche per fare un bilancio su ciò che è stato fatto e su ciò che ci attende nel nuovo anno. Anche nel 2025 i numeri parlano chiaro: le attività svolte sono state numerose».

Con un certo rammarico, Busnelli ha osservato di «essere meno presente in squadra rispetto al passato. Non è semplice, dopo circa quindici anni vissuti in prima linea come caposquadra operativo, ritrovarsi a ricoprire il ruolo di Ispettore generale, sacrificando quella quotidianità sul campo. Se però c’è un elemento che resta sempre centrale e imprescindibile, questo è il gruppo, la squadra, la stima e la fiducia reciproca».

Premiati i soci che hanno raggiunti traguardi significativi

Presenti ai lavori, il sindaco Fabrizio Bonaccio e l’assessore comunale Paolo Urban che hanno confermato la vicinanza dell’amministrazione e presenziato alla consegna delle pergamene di riconoscimento per gli anni di volontariato. Gli attestati di benemerenza sono stati assegnati a Gianni Facciotti e Angelo Tantini per i 30 anni di operatività, Ivano Alberti e Fabio Stasia per 25 anni di servizio, Corrado Facciotti per i 20 anni e Davide Prina Cerai per i 10 anni di volontariato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook