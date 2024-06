Lascia lo sporco a trenta centimetri dal cestino: l’ira del sindaco di Valduggia. Nonostante i sacchetti idonei, c’è ancora chi non si preoccupa di raccogliere i bisogni del proprio cane.

Lascia lo sporco a trenta centimetri dal cestino

Nonostante la presenza del cestino e dei sacchetti idonei, a Valduggia c’è ancora chi non si preoccupa di raccogliere gli escrementi del proprio cane. E’ accaduto ancora qualche giorno fa, con un episodio segnalato da diversi cittadini, che ha fatto infuriare il sindaco che ha espresso il malcontento sui social.

«E’ una vergogna – dice Luca Chiara -: nonostante a trenta centimetri ci fossero i sacchetti per raccogliere e il bidone per buttarlo, questa persona ha scelto di lasciarla in mezzo al marciapiede, davanti alla chiesa di santa Maria».

Il commento del sindaco di Valduggia

A differenza di altre situazioni, quando le segnalazioni sui social venivano fatte dai cittadini per chiedere interventi all’amministrazione comunale, questa volta è partita direttamente dal primo cittadino.

«Spesso non riusciamo a risalire al cittadino perché le telecamere non coprono l’intero paese – prosegue il sindaco -, e soprattutto perché la maggior parte di coloro che non raccolgono si spostano nelle vie laterali per consentire ai cani di fare i loro bisogni. Ad eccezione di questa volta, dove è avvenuto sulla strada principale».

“C’è tutto ciò che serve”

Recentemente in paese sono stati incrementati i dispenser per i sacchetti e i bidoni: «Abbiamo posato cestini in diversi punti, abbiamo messo i sacchetti in carta, non più in plastica com’era precedentemente, cerchiamo insomma di facilitare nel miglior modo possibile i padroni che vanno in giro con i loro cani – dice Chiara -. Quasi tutti raccolgono gli escrementi, purtroppo c’è ancora qualcuno che non lo fa, e li lascia in terra».

«Ma questa volta è stato assurdo perché il dispenser con i sacchetti e il cestino si trovavano a trenta centimetri da dove il cagnolino ha fatto il bisogno. Insomma gli strumenti a disposizione ci sono, il problema si verifica quando manca il senso civico e la volontà di fare qualcosa per il paese».

LEGGI ANCHE: Il cane sporca e il padrone non raccoglie: multa da 300 euro a Borgosesia

Sanzioni amministrative per i trasgressori

Per individuare i trasgressori anche a Valduggia in passato sono state usate le telecamere, non è stato possibile questa volta: «Per chi non pulisce sono previste sanzioni amministrative, infatti tutti coloro che sinora abbiamo identificato sono stati multati – spiega il primo cittadino -. Purtroppo non sarà così in questo caso perchè quel tratto è fuori dal raggio della telecamera. Mi auguro però che il cittadino mediti sul suo comportamento e in futuro si comporti diversamente».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook