Il cane sporca e il padrone non raccoglie: multa da 300 euro a Borgosesia. Sanzionato un cittadino che non si è preoccupato di pulire durante la passeggiata in via XX Settembre.

Il cane sporca e il padrone non raccoglie: multa da 300 euro a Borgosesia

Una multa di 300 euro per non aver raccolto i bisogni del proprio cane che aveva sporcato davanti a un negozio. La contravvenzione a carico del padrone è stata confermata nei giorni scorsi dopo la verifica con le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Una decisione presa anche per dare un segnale e cercare di arginare il problema delle troppe deiezioni abbandonate nelle vie del centro città.

La segnalazione di un cittadino

La segnalazione è stata fatta da un cittadino esasperato per l’ennesimo gesto di scarso senso civico. Padrone e cane stavano facendo la passeggiata in via XX Settembre.

«Il cagnolino ha sporcato proprio davanti all’ingresso di un negozio e il padrone l’ha lasciato fare e poi ha ripreso la passeggiata senza curarsi della regola di ripulire dove il proprio cane ha sporcato – riepiloga i fatti la vicesindaco Eleonora Guida -. Prima di elevare la contravvenzione si è ritenuto necessario effettuare una doppia verifica per ricostruire la dinamica dei fatti e valutare se si fosse trattato di una svista o di un gesto consapevole da parte del proprietario del cane. E anche visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza la situazione è risultata molto chiara: il proprietario ha atteso che il cane sporcasse, quindi, si è allontanato senza accennare a ripulire».

Sanzione di 300 euro

Il regolamento comunale prevede una sanzione di 300 euro per quanti non raccolgono le deiezioni dei propri cani lasciandole in luogo pubblico.

«La multa prevista è stata elevata essendo evidente che il signore non ha dimostrato nessun senso civico, senza rispettare il bene pubblico e i suoi concittadini – evidenzia Guida -. Questo è uno dei tanti casi che si verificano con la speranza che la multa faccia riflettere sull’importanza di seguire regole comportamentali fondamentali per la convivenza civile. Facciamo del nostro meglio per garantire la pulizia e il decoro in città ed esigiamo che ognuno faccia la propria parte».

