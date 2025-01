Legnaia in fiamme a Quarona, intervengono i vigili del fuoco. LE FOTO

Legnaia in fiamme a Quarona, intervengono i vigili del fuoco. Si è evitato che l’incendio si estendesse agli edifici adiacenti.

Legnaia in fiamme a Quarona, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, a seguito di un incendio che si era sviluppato in una legnaia a Quarona. Più precisamente gli operatori del distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo sono intervenuti in via Dottore Botto Pietro, intorno alle 10 di stamane.

L’operazione di spegnimento

Arrivata sul posto, la squadra provvedeva subito all’estinzione dell’incendio evitando così che si propagasse anche alle abitazioni adiacenti. In un secondo momento è stata completata la messa in sicurezza della zona interessata dall’evento.

Non si registrano feriti e nemmeno intossicati dal fumo. Ancora da capire come si sia originato l’incendio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook