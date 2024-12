Lupo a pochi passi dalle case nelle frazioni di Cellio e Valduggia. Anche i veterinari della zona confermano che i predatori sono sempre più numerosi. «Siamo preoccupati per noi e per i nostri animali».

Lupo a pochi passi dalle case nelle frazioni di Cellio e Valduggia

Una pecora uccisa a Carega, frazione di Cellio con Breia. E alcuni automobilisti che si trovano faccia a faccia con un altro lupo a Zuccaro, frazione di Valduggia. Aumentano le testimonianze della presenza del predatore sul territorio valsesiano. Da tempo infatti si segnalano allevatori che hanno dovuto fare i conti con capi di bestiame uccisi dai predatori.

E pochi giorni fa un altro caso si è registrato nella frazione di Cellio con Breia. «Avevo due pecore e un asinello – racconta Christopher Fornara -. Nei giorni scorsi una pecora è stata azzannata alla gola e lasciata esanime sul terreno. Il predatore l’ha ferita e poi se n’è andato. La seconda pecora invece non sono più riuscito a trovarla. Forse si è spaventata ed è scappata, ma non so dove. L’ho cercata ovunque, nei boschi, nelle zone vicino al recinto, ma nulla. O forse il lupo l’hai poi raggiunta e divorata, purtroppo non so».

LEGGI ANCHE: Il lupo entra nel recinto e sbrana tre pecore: allarme a Cavallirio

La conferma dei veterinari

Questa è la prima volta che gli animali di Christopher finiscono nel mirino del lupo. «Non mi era mai successa una cosa del genere – racconta -. Ho avuto modo di confrontarmi con il veterinario che segue le mie bestie e mi ha riferito che in zona già cinque animali sono stati azzannati dal lupo e che la presenza di quest’ultimo è sempre più consistente».

E ora subentra il timore per i capi restanti. «Sono dispiaciuto per la seconda pecora che avevo e non so dove sia finita – mette in luce -. La mia preoccupazione è poi per il mio asinello. Spero proprio che non faccia una brutta fine a causa del lupo…»

L’avvistamento a Zuccaro

Il predatore montano suscita non poco timore anche nella vallata parallela. Alcuni automobilisti proprio poche sere fa se lo sono trovato lungo la strada che dalla Cremosina conduce a Zuccaro. C’è chi ha scattato anche delle foto.

«I lupi stanno diventando una minaccia anche per noi – racconta un abitante della zona -. Pensare di avere quegli animali di fronte alla porta di casa preoccupa. E se poi si aggiunge il fatto che i bambini, quando c’è bel tempo, sono soliti giocare in piazzetta o tra le vie, con il rischio di trovarsi di fronte ai predatori…»

Già in crisi per i cinghiali

L’esemplare selvatico quindi suscita non pochi problemi tra i cittadini. «Siamo già in crisi per i cinghiali che continuano a creare danni ai terreni – prosegue il residente -, giardini e alle rive. Per colpa loro infatti bisogna sempre più intervenire anche con ruspe per riuscire a ripristinare le buche e gli avvallamenti che fanno. A tutta questa situazione già difficile di per sé, si aggiunge il lupo…»

Doppio flagello a cui ormai molte comunità si trovano a fare i conti. «Non si riesce a contenere né il cinghiale e a questo punto immaginiamo neppure il lupo – conclude l’uomo -. Per questi motivi è necessario un intervento radicale per proteggere la popolazione. Non possiamo pensare di aspettare che accada qualcosa di brutto per far qualcosa».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook