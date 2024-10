Il lupo entra nel recinto e sbrana tre pecore: allarme a Cavallirio. Gli animali erano di proprietà di un allevatore in pensione. «Sarebbe ora che si prendessero provvedimenti».

Il lupo entra nel recinto e sbrana tre pecore: allarme a Cavallirio

In paese, a Cavallirio, dicono di aver visto il lupo aggirarsi già da qualche tempo. Nella notte tra venerdì e sabato ha attaccato tre pecore di proprietà di un ex pastore, ora in pensione. A raccontare quanto successo un amico dell’uomo, che ha contattato anche i carabinieri forestali.

«Anche io ho una azienda agricola – racconta -. Il lupo ha attaccato tre pecore che erano in un recinto, quindi protette. E’ riuscito a trovare un passaggio e ha assalito tre animali. Le immagini scattate sono emblematiche. In paese c’è un altro allevatore che per fortuna non ha avuto danni, ma solo perché ha i cani da guardiana».

«Sarebbe ora che si prendessero provvedimenti»

Le tre pecore morte sono di proprietà di un ex allevatore, le teneva per lo più come passatempo. Non è tanto il danno economico a preoccupare in questo caso visto che venivano tenuto per pura passione, ma rappresenta comunque un danno.

«Abbiamo chiamato in Provincia e i forestali facendo le dovute segnalazioni – riprende l’uomo -. Sappiamo che non cambierà assolutamente nulla. Ma non si può andare avanti così ed è giusto raccontare e segnalare perché si sappia cosa sta succedendo. Bisogna rendersi conto che il lupo c’è e qualcosa bisogna pur fare…»

Una presenza confermata

Appena un paio di settimane fa era stata una allevatrice di Cellio con Breia a raccontare dell’attacco del lupo alla sua capra. Anche in quel caso gli animali erano in una zona comunque protetta. E non si tratta di un caso isolato, tanto che si sta già pensando a una petizione tra i vari allevatori e non solo.

