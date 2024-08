Lutto nell’industria valsesiana, è morto il fondatore della “Riv”. Artemio Velatta aveva 94 anni. Il funerale si celebra mercoledì mattina a Borgosesia.

Lutto nell’industria valsesiana, è morto il fondatore della “Riv”

Sarà celebrato nella mattinata di domeni, mercoledì 28 agosto, il funerale di Artemio Velatta, figura di spicco dell’imprenditoria valsesiana. L’uomo è deceduto domenica all’età di 94 anni. Fondatore della Riv Rubinetterie Italiane Velatta SpA (collocata nell’area industriale di Grignasco) è stato uno dei personaggi che hanno costruito la rete industriale della zona.

Ha posato il primo mattone della sua azienda nel 1950 in un periodo dunque che sicuramente non era semplice. Da piccola impresa artigianale, con il tempo la Riv divenne una grande azienda. Con perseveranza e costanza infatti Velatta riuscì a creare una realtà imprenditoriale il cui nome venne ben presto diffuso non solo in Valsesia ma anche oltre i confini nazionali fino a diffondersi in diversi paesi del mondo.

Un lavoro che era anche una passione

Il lavoro per lui non era solo un impegno ma anche anche una passione che portò avanti fino a quando le sue condizioni di salute glielo permisero. Fino allo scorso giugno infatti era solito passare nello stabilimento per seguire le attività e l’operato della sua creazione dando consigli e suggerimenti per migliorare sempre più l’impresa.

Ma Artemio Velatta fu anche un saggio padre di famiglia, capace di trasmettere ai propri figli e ai nipoti il legame con la impresa che fondò. Tre generazioni dunque accomunate da un filo conduttore: una impresa specializzata nella produzione di valvole ed accessori per i settori dall’idrotermosanitario, industriale, acquedottistico, irrigazione, zootecnia e biogas.

Sulla pagina social “Velatta Group” viene ricordato così: «Artemio Velatta è stato il cuore pulsante della nostra realtà, guidandoci con visione, passione e determinazione. La sua eredità vivrà in ogni aspetto del nostro lavoro, e la sua memoria continuerà a ispirarci ogni giorno. In questo momento di lutto, ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Vi invitiamo a unirvi a noi nel ricordo di una persona straordinaria».

Questa sera la recita del rosario

L’uomo ha lasciato la moglie Antonietta, i figli Elisabetta con Paolo e Ruben con Anna, i nipoti Filippo, Lorenzo, Lucrezia e Leonardo, le sorelle Evelina e Anna con Giorgio. Ci si potrà stringere intorno ai familiari questa sera, martedì 27 agosto, in occasione della recita del rosario, a partire dalle 20.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Borgosesia. Come accenato, il funerale invece sarà celebrato mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook