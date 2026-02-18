Mercu Scurot a Borgosesia: oggi si celebra il funerale del Peru. Si tratta dell’evento più antico e caratteristico della città.

Mercu Scurot a Borgosesia: oggi si celebra il funerale del Peru

Oggi, mercoledì 18 febbraio, è il giorno del Mercu Scurot, l’ultimo atto dell’edizione 2026 del Carnevale di Borgosesia. Un appuntamento che non ha eguali nel panorama nazionale e che affonda le sue radici nel lontano 1854, quando questa tradizione prese forma trasformandosi, anno dopo anno, in uno degli eventi più caratteristici sentiti dalla comunità. Per leggere la storia del Mercu clicca QUI.

Oggi la città torna quindi a vestirsi di nero per la giornata dei cilindrati, simbolo stesso del Mercu Scurot. Il programma ricalca quello della tradizione: alle 10, al centro Pro loco, sarà distribuito il “cassù”, primo momento conviviale della giornata. Subito dopo prenderà il via il corteo diretto verso viale Varallo, aperto dallo stendardo del Peru e accompagnato dalle note dell’Orchestra di fiati cittadina.

Attesa per il Premio Zanni

A mezzogiorno i riflettori si sposteranno nuovamente alla Pro loco per il pranzo ufficiale. In quell’occasione sarà consegnato il premio “Zanni-Borgosesia la meja cità”, riconoscimento istituito nel 1987 per rendere omaggio a persone o realtà che abbiano dimostrato un legame profondo con Borgosesia e le sue tradizioni. Un momento solenne che si inserisce in una giornata scandita da riti immutati nel tempo.

Nel pomeriggio, alle 14.30, il corteo tornerà ad animare le vie cittadine. E poi sarà la sera a regalare l’atmosfera più suggestiva: alle 21 partirà la fiaccolata dal centro Pro loco fino al piazzale della stazione ferroviaria. Qui verrà letto il testamento del Peru, tra ironia e satira, prima del rogo della maschera che segna simbolicamente la fine del Carnevale. A chiudere la serata, lo spettacolo pirotecnico.

La classica fagiolata a Ciciola

Anche quest’anno il comitato Ciciola rinnova una delle proposte più attese: la fagiolata con salamini distribuita durante il corteo mattutino. La consegna ai magoni inizierà intorno alle 11.30, subito dopo l’assaggio ufficiale da parte del Peru Magunella, previsto durante il passaggio del corteo diretto verso viale Varallo.

Non solo gastronomia e tradizione: la maschera avrà anche il compito di scoprire la targa dedicata a Franco “Franchetto” Gaudio, tra i fondatori del comitato Ciciola, in un momento che unirà memoria e riconoscenza. Con il Mercu Scurot si chiude così il sipario sul Carnevale 2026, tra riti antichi, sapori condivisi e una comunità che continua a ritrovarsi attorno ai suoi simboli più autentici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook