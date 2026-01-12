E’ morto il professor Alessandro Orsi, Valsesia e Valsessera in lutto. Insegnante, storico, scrittore e uomo di cultura, aveva scoperto una grave malattia solo un mese fa.

Aveva cominciato a stare male poco più di un mese fa, dopo la presentazione a Varallo del suo ultimo libro “La Valsesia della Belle Epoque”. E purtroppo gli era stata diagnosticata una grave malattia ormai in fase avanzata. Sono state tentete delle cure, ma non c’è stato nulla da fare. Alessandro Orsi è morto nelle prime ore di oggi, lunedì 12 gennaio, a 75 anni.

E’ un lutto che tocca tutta la Valsesia e la Valsessera. Orsi era conosciutissimo ovunque, dai giovani come dagli anziani. Era stato studente attivo nei movimenti del ’68, poi insegnante di letteratura italiana e storia e infine preside all’istituto alberghiero “Pastore” di Varallo e “Soldati” di Gattinara. Una carriera nel mondo della scuola a cui si era affiancata una vita intera di studi e ricerche, una passione infinita nei confronti della storia locale, soprattutto per quanto riguarda il periodo della Resistenza.

Una vita per la storia, la cultura e l’impegno sociale

La famiglia di Orsi ha radici tra Crevacuore e Varallo. Nato nel 1949, per tutta la vita ha unito lo studio alla passione civile, portando avanti e attualizzando i valori che nacquero con la Resistenza. Viveva in frazione Aranco, e attualmente era anche nella consulta della cultura nel Comune di Borgosesia.

La sua produzione di studi, saggi e libri è enorme. Questo il ritratto che ne offre l’Istituto storico per la Resistenza, di cui fu consigliere dal 1986 al 1996, e poi dal 2016. «Si occupa di storia, istruzione, turismo, musica, ha scritto testi e introduzioni per volumi di storia, di fotografie, di cucina, di montagna, per filmati, tesi a diffondere la conoscenza degli aspetti storici, culturali, gastronomici delle nostre valli».

«Ha collaborato e collabora con giornali e riviste, partecipa alle attività di associazioni a favore del territorio valsesiano, degli ideali dell’area progressista, dell’educazione scolastica e della solidarietà. È presidente dell’Anpi sezione di Borgosesia e consigliere dell’Anffas Valsesia. Storico, scrittore, divulgatore di cultura legata alla memoria storica, studioso anche di storia della musica collegata alle vicende storiche del nostro Paese, in particolare quelle degli anni sessanta».

Il nostro saluto

Alessandro Orsi aveva collaborato con Notizia Oggi e con Idea Edtrice scrivendo alcuni libri che avevano avuto un ottimo riscontro. In passato si ricordano per esempio lo “Splendid Park Hotel” e “Il sottile lume dell’ospizio”, oltre a raccolte di ricette. Più di recente, aveva iniziato una sorta di collana iniziata con “La piassa granda” e proseguita con “Il monte antico”, “L’ospizio del canonico” e, ultimo, “La Valsesia della Belle Epoque”.

Anche noi perdiamo un collaboratore eccezionale, un punto di riferimento, un amico, una persona alla quale possiamo solo dire grazie. Un sincero abbraccio ai familiari.

