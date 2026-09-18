Nuova scuola di Doccio, lavori quasi finiti: apertura prevista nel 2027

La nuova scuola di Doccio entra nella fase finale dei lavori. L’edificio e la sistemazione delle aree esterne sono ormai conclusi e nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà sugli ambienti interni, sugli arredi e sulle dotazioni necessarie per accogliere bambini e personale. L’avvio delle attività è previsto nel corso del 2027.

Il grosso dell’intervento è quindi alle spalle, mentre resta da completare tutto ciò che riguarda la piena funzionalità della struttura. «Aule e spazi comuni dovranno essere attrezzati con tutto il necessario per l’attività scolastica – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. È questo il principale passaggio ancora da affrontare dopo la conclusione della parte più consistente dell’intervento».

Un giardino per giochi e attività all’aperto

Un ruolo importante sarà svolto anche dagli spazi esterni. La nuova scuola avrà infatti a disposizione un giardino pensato per permettere ai bambini di giocare, trascorrere momenti all’aria aperta e svolgere attività educative fuori dalle aule durante la giornata scolastica.

«Uno spazio che affiancherà quelli interni e potrà essere utilizzato sia per i momenti di svago sia per le attività proposte fuori dalle aule», precisa Pietrasanta. L’obiettivo è quindi quello di realizzare una struttura in cui gli ambienti interni ed esterni possano integrarsi, offrendo maggiori possibilità per l’organizzazione delle attività.

Interventi anche su fognature e raccolta delle acque

Il progetto non riguarda soltanto l’edificio scolastico. È previsto anche il potenziamento del sistema di raccolta delle acque e della rete fognaria, intervento ritenuto necessario alla luce dei fenomeni meteorologici intensi che negli ultimi anni hanno interessato con sempre maggiore frequenza il territorio.

«L’obiettivo è migliorare la gestione dell’acqua in caso di precipitazioni intense – puntualizza il sindaco – e adeguare i servizi alle nuove esigenze, aumentando la capacità di risposta nei momenti di maggiore criticità». Un’opera che punta quindi a rendere più sicura e funzionale l’intera area attorno alla nuova scuola.

Verso l’apertura prevista nel 2027

Il nuovo edificio rappresenta un passaggio importante per Doccio e per le famiglie che utilizzeranno il servizio. Con le parti strutturali ormai completate, il lavoro dei prossimi mesi sarà dedicato soprattutto all’allestimento degli spazi e alla definizione degli ultimi dettagli necessari per rendere operativa la scuola.

Al momento non è ancora stata indicata una data precisa per l’apertura. La previsione resta comunque quella del 2027. Dopo la conclusione della fase più impegnativa del cantiere, la nuova scuola di Doccio si prepara quindi a entrare nell’ultimo tratto del percorso verso l’avvio delle attività.

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