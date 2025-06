E’ tutta in legno la nuova scuola di Doccio: l’edifico prende forma. Il nuovo polo di Quarona dovrebbe diventare operativo nel 2026 per ospitare alunni da 0 a 6 anni.

Prende forma il nuovo asilo di Doccio a Quarona. Seppur sotto ponteggi, è già evidente la costruzione in legno che diventerà la nuova scuola destinata a ospitare fino a sessanta alunni del paese.

I lavori avviati in autunno dopo la demolizione della precedente struttura, dovrebbero concludersi nella seconda metà dell’anno in modo da poter aprire il nuovo polo scolastico nel 2026.

L’altra settimana settimana, il sindaco Francesco Pietrasanta e l’assessore ai lavori pubblici Mariarosaria Gallotta hanno effettuato un sopralluogo al cantiere: «L’opera è ben avviata e sta crescendo rapidamente» sottolinea il primo cittadino.

Edificio a basso impatto ambientale

La costruzione è in legno, per avere una sede scolastica rispettosa della natura e a impatto zero a livello ambientale. La nuova sede potrà ospitare sino a sessanta alunni, suddivisi tra la materna e l’asilo nido in modo da perseguire un percorso di continuità nell’insegnamento per bambini da 0 a 6 anni.

A prendere il posto della vecchia scuola della frazione (demolita a luglio) sarà una palazzina grande il doppio della precedente, con impatto zero a livello ambientale e dotata di laboratori didattici orientati a più settori. L’opera ha un importo di un milione e 900mila euro, cifra coperta con risorse del Pnrr rivolte all’edilizia scolastica.

