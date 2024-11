Nuovo dirigente medico in ortopedia. «A Borgosesia anche per amore». Ha preso servizio la dottoressa Francesca Giovanna Maria Forni.

Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Asl Vercelli Eva Colombo ha dato il benvenuto alla dottoressa Francesca Giovanna Maria Forni, che in questo mese di novembre ha preso servizio come nuovo dirigente medico dell’ortopedia di Borgosesia, diretta dal dottor Nicola Cariato.

In Valsesia anche per amore

La dottoressa è fresca di specializzazione. «Ho scelto di lavorare al Santi Pietro e Paolo – racconta lei – perché mi interessa focalizzarmi in particolare sulla spalla, che è la specialità del dottor Cariato».

Originaria di Pavia, è dunque passata dalla pianura alla montagna: «Mi sono trasferita in Valsesia anche per amore e in ospedale mi hanno fatto sentire a casa».

