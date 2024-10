L’Asl ci riprova: 24 concorsi per trovare medici per l’ospedale di Borgosesia. Dieci posti sono per anestesia e sei per il pronto soccorso del Santi Pietro e Paolo.

Concorsi pubblici a raffica indetti dall’Asl Vercelli per poter far funzionare al meglio i reparti. Particolare attenzione poi per l’ospedale Santi Pietro e Paolo dove necessitano medici per far partire il reparto di terapia intensiva. Solo per il presidio valsesiano si cercano 24 medici, dieci solo per terapia intensiva, sei invece per il pronto soccorso. Un nuovo tentativo, dopo altri andati più o meno deserti, per trovare personale proprio e sostituire almeno in parte i cosiddetti “gettonisti”.

In attesa di conoscere l’esito di queste nuove selezioni, il direttore generale ha rinnovato la convenzione con l’Asl Torino per prestazioni mediche di Anestesia e Rianimazione da svolgersi all’ospedale della Valsesia per «sopperire alla carenza di dirigenti medici per la specialità – scrive il direttore generale Eva Colombo -, e permettere una migliore e meglio programmata copertura dell’attività di sala operatoria ovviando a eventi imprevisti».

I nuovi bandi

Si cercano ortopedici, urologi, anestesisti a tempo indeterminato per potenziare la sanità vercellese. L’elenco è davvero lungo. E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: due posti di tecnico di neurofisiopatologia, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato; sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina di emergenza e urgenza, per il pronto soccorso di Borgosesia.

E ancora: due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia di Borgosesia. E ancora ci sono due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di urologia, per la struttura di urologia di Borgosesia. L’elenco continua con quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per la struttura complessa di chirurgia generale di Borgosesia. E ancora due posti di dirigente medico a tempo indeterminato disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la struttura anestesia e rianimazione, sede di Borgosesia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo – psicoterapeuta, a tempo indeterminato. Altro concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente tecnico – perito elettrotecnico, elettronico, meccanico o chimico, a tempo indeterminato. Viene poi conferito un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, per la struttura Direzione medica di presidio ospedaliero.

Otto candidati a pediatria

Inoltre è appena stato completato anche quello per tre pediatri che dovrebbe portare (se i partecipanti accetteranno) anche un rafforzamento su Borgosesia. Sono stati otto i candidati al bando.

