Oggi in piazza a Borgosesia il debutto di carri e mascherate. Prima sfilata del Carnevale 2026, ecco i temi delle creazioni realizzate dai rioni.

Il cuore del Carnevale di Borgosesia comincia a batte forte: oggi, domenica 1 febbraio, è in programma il primo corso mascherato, che alle 14 inaugurerà ufficialmente il periodo delle grandi sfilate, che compiono 139 anni. Carri allegorici, gruppi a piedi, bande musicali e attrazioni animeranno la centralissima piazza Mazzini, mentre in via Combattenti tornerà il Parco dei bambini. Durante le sfilate sarà possibile sostenere l’associazione Agape con l’iniziativa “Un fiore contro la violenza”.

Le altre due sfilate sono poi in programma per domenica 8 e domenica 15 febbraio, mentre mercoledì 18 febbraio il Carnevale si concluderà con il Mercu Scurot, sicuramente l’evento più suggestivo e caratteristico della manifestazione borgosesiana.

I carri e le mascherate in gara

Al di là della grande festa, va ricordato che i rioni sono in gara tra loro: i carri concorrono per il Palio, le mascherate per il Minipalio. Il rione Montrigone, che si era aggiudicato il premio lo scorso anno, torna in piazza con un carro intitolato “La paura è solo paglia”. Il comitato dei Mola Mai risponde con il carro “Finché morte non ci separi”, poi c’è il rione Cravo con “Mare di paura”, il rione Bettole con “Aldilà delle armi”. E ancora: il rione Fornace con “Scusate se ci divertiamo”, il Comitato di Valbusaga presenta invece con “Bufale express”. Sei rioni in lizza per il prestigioso Palio.

Poi ci sono le mascherate a piedi, che si contendono il Minipalio: gli E.le.Menti dal Borg (vincitori lo scorso anno) sfileranno sul tema “Altrove”, il comitato dei Tirarardi presentano “Shedeh” e il rione Agnona sarà infine in piazza con “Il circo dei ruoli”.

Nella foto, la vittoria del rione Montrigone lo scorso anno.

