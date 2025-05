Borgosesa, don Michele Balzaretti sarà ordinato sacerdote. E’ il responsabile dell’oratorio cittadino. La cerimonia sarà ceòebrata nel duomo di Novara.

Diventa sacerdote il responsabile dell’oratorio di Borgosesia. Sabato 24 maggio don Michele Balzaretti sarà ordinato prete a Novara dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Ad assistere alla cerimonia saranno presenti anche diversi borgosesiani: la parrocchia sta organizzando un pullman per raggiungere la chiesa di Novara.

Novarese, classe 1996, laureato in psicologia, don Michele è stato chiamato a ottobre per seguire i giovani dell’oratorio cittadino. Quella che sta affrontando a Borgosesia, non è la prima esperienza di don Michele in un oratorio, aveva già seguito i giovani come animatore durante una Estate Ragazzi.

Resterà alla guida dell’oratorio

Anche dopo l’ordinazione, don Michele dovrebbe restare alla guida dell’oratorio: «Pensiamo che nulla potrà essere modificato – rassicura il parroco don Enzo Sala -. Sarebbe un peccato perché, fin da quando ha iniziato il suo percorso, si è instaurato un ottimo rapporto con i giovani che frequentano l’oratorio».

Dopo l’ordinazione don Michele celebrerà la sua prima messa a Sant’Antonio di Novara, mentre la prima nella chiesa parrocchiale di Borgosesia è prevista per domenica 1 giugno.

Il pullman della parrocchia

Per la giornata di ordinazione, la parrocchia organizza un pullman per accompagnare il futuro sacerdote in questa significativa occasione. Chi fosse interessato a raggiungere Novara per la nomina di don Michele può prenotare il posto in pullman recandosi in sacrestia o in casa parrocchiale entro domenica 18 maggio.

La concomitanza con la cerimonia a Novara, comporta un cambio delle funzioni a Borgosesia di sabato 24 maggio: sarà sospesa la messa delle 8.30 in chiesa parrocchiale poichè sia don Sala che don Roberto saranno al seguito di don Michele.

Nella foto di copertina, don Michele Balzaretti con il parroco don Enzo Sala

