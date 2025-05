Borgosesia accompagna don Michele: domani diventa sacerdote. E’ il responsabile dell’oratorio, numerosi fedeli lo accompagnano in pullman.

La giornata di domani, sabato 24 maggio, sarà particolarmente per la comunità di Borgosesia: don Michele Balzaretti, responsabile dell’oratorio cittadino, riceverà l’ordinazione sacerdotale. La cerimonia si terrà nella cattedrale di Novara, presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, e rappresenterà un momento di grande significato spirituale per tutti coloro che hanno condiviso con lui il cammino pastorale.

Una vocazione giovane e appassionata

Don Michele, classe 1996, originario di Novara, ha una formazione accademica in psicologia e una forte inclinazione al servizio dei giovani. Da ottobre è alla guida dell’oratorio di Borgosesia, dove ha saputo instaurare un legame profondo con i ragazzi e con tutta la comunità parrocchiale.

La sua vocazione si è nutrita proprio attraverso l’ascolto e l’accompagnamento delle nuove generazioni, un aspetto che rappresenta un tratto distintivo del suo percorso e che lo accompagnerà anche nel futuro ministero sacerdotale.

Una comunità in cammino con lui

Per partecipare alla cerimonia di ordinazione a Novara, la parrocchia di Borgosesia ha organizzato un pullman, permettendo a tanti fedeli di essere presenti e di manifestare il proprio affetto e sostegno in questo momento cruciale della vita di don Michele.

La presenza dei borgosesiani sarà una testimonianza concreta di vicinanza e gratitudine verso un giovane sacerdote che ha già lasciato un segno importante nella comunità.

Dopo l’ordinazione, don Michele celebrerà la sua prima messa a Sant’Antonio di Novara, in un clima di festa e spiritualità. La prima celebrazione nella chiesa parrocchiale di Borgosesia è invece prevista per domenica 1 giugno, un’occasione speciale per ringraziare e affidare il nuovo cammino alla guida del Signore.

