Padre di 35 anni scomparso nel Sesia: Quarona, ricerche ancora senza esito

E’ da giovedì 1 maggio che non si hanno più notizie di Singh Baljeet, un uomo di origine indiana di 35 anni residente a Quarona. Si pensa che possa essere caduto dal ponte comunale di Doccio e finito in acqua. Il suo portafoglio è stato trovato appena sotto il ponte.

L’uomo vive a Quarona dal 2017 con la moglie e un figlio di quattro anni. Una coppia che arriva dalla provincia di Mantova.

Giorni di ricerche con ogni mezzo

Le ricerche dell’uomo disperso sono proseguite per giorni con l’utilizzo di ogni mezzo. Si sono mobiloitate squadre di terra dei vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna, Soccorso alpino e l’associazione dei carabinieri nucleo cinofilo. All’inizio è stato utilizzato anche un elicottero dei vigili del fuoco.

Nei giorni del fine settimana si sono utilizzati anche dei droni, con i quali si sono ispezionati lunghi tratti del fiume e delle rive. Ma non sono stati trovati altri elementi.

«Sono giorni di preghiera e di speranza – commenta il sindaco Francesco Pietrasanta -. Non possiamo che ringraziare tutte le forze dell’ordine in campo per la ricerca di questa persona».

Si è arrivati fino a Gattinara

Il nucleo volo dei vigili del fuoco ha effettuato anche sopralluoghi lungo gli argini del Sesia nel tratto che da Quarona scende fino a Gattinara. Ci sono ancora dubbi sulla dinamica di quanto successo. L’uomo potrebbe essere caduto, ma non si esclude un gesto volontario, o un malore. L’unica cosa ritrovata è il suo portafoglio con documenti, rivenuto alla base del ponte di Doccio.

