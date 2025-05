Trovato il portafoglio dell’uomo scomparso: riprese le ricerche a Quarona. Gli operatori impegnati ormai da due giorni. Vengono utilizzati anche i droni.

Trovato il portafoglio dell’uomo scomparso: riprese le ricerche a Quarona

L’unica traccia dell’uomo scomparso nelle vicinanze del ponte di Doccio al momento è il suo portafoglio. Ma di lui nessuna traccia: e sono trascorse già più di 48 ore da quando è stato dato l’allarme, nella tarda mattinata di giovedì 1 maggio.

Interrotte nel corso della notte, le operazioni sono riprese ancora nella mattinata di oggo, sabato 3 maggio, e si concentrano sempre lungo l’asta del Sesia, in particolare nel tratto da Quarona verso Borgosesia. E’ qui infatti che l’altro giorno l’uomo è scomparso, anche se non è ancora chiaro esattamente che cosa sia accaduto. O almeno non è ancora stato acccertato in via ufficiale.

Operatori in azione con un drone

Sul posto da ieri operano squadre Saf (speleo alpino-fluviali) dei vigili del fuoco e una squadra Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco della direzione regionale Piemonte: in pratica, si sta utilizzando un drone per esplorare alcune aree dificilmente raggiungibili a piedi. Inizialmente era stato utilizzato anche un elicottero Drago 66, sempre in dotazione ai vigili del fuoco di Torino. Sul posto anche i carabinieri, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna, il Soccorso alpino e l’associazione dei carabinieri nucleo cinofilo.

Ovvio che il trascorrere del tempo lascia sempre meno speranze di trovare l’uomo ancora in vita.

Nella foto il ponte di Doccio durante i recenti lavori di ristrutturazione

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook