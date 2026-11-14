Con anticipo rispetto agli anni scorsi (e salvo problemi dell’ultima ora), a Borgosesia apre oggi, sabato 14 novembre, la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Già in mattinata, sarà inaugurata l’attrazione che da quasi vent’anni caratterizza le iniziative natalizie della città. La scorsa settimana erano iniziati i lavori per allestire la struttura accanto alla fontana Frascotti, nel cuore del centro cittadino.

In questi ultimi giorni è stato predisposto tutto quanto è necessario per consentire l’apertura della pista, pronta ad accogliere bambini, ragazzi e adulti. Quello del pattinaggio è diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi del Natale borgosesiano, una tradizione che si rinnova di anno in anno e che contribuisce ad animare il centro della città durante il periodo delle feste.

Una tradizione nata con Gianluca Buonanno

La presenza della pista sul ghiaccio è ormai una consuetudine alla quale Borgosesia non vuole rinunciare. A ricordare le origini dell’iniziativa è Marco Buonamici, assessore alle manifestazioni: «Per la nostra città la pista è diventata un’attrazione a cui non possiamo rinunciare. L’idea era partita da Gianluca Buonanno, e fin da subito era stato un successo di presenze».

«Per questo ogni anno abbiamo deciso di ripeterla – prosegue l’assessore –, siamo sicuri che anche questa volta è una proposta molto attesa». Anche quest’anno la struttura sarà a disposizione degli appassionati per tutto il periodo delle festività natalizie. Si potrà pattinare fino a sabato 9 gennaio, con aperture quotidiane e orari differenziati tra giorni feriali e festivi.

Gli orari della pista e quanto costa pattinare

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni, offrendo così la possibilità di trascorrere qualche ora sul ghiaccio anche durante la settimana. Nei giorni feriali l’apertura è prevista tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, mentre nei festivi sarà possibile pattinare dalle 10 alle 12.30 e, dopo la pausa di metà giornata, dalle 14 fino alle 22.

Per quanto riguarda le tariffe, il costo dell’ingresso è stato fissato a 5 euro, compreso il noleggio dei pattini. Chi invece possiede già la propria attrezzatura potrà accedere alla pista pagando 3 euro. Un’occasione di divertimento per i più giovani, ma anche per le famiglie che potranno approfittare delle giornate di festa per cimentarsi insieme sul ghiaccio.

Mercatini e luminarie: Borgosesia si prepara al Natale

La pista di pattinaggio sarà soltanto una delle proposte del calendario natalizio di Borgosesia, che in questi giorni sta prendendo forma. Nei fine settimana che precedono il Natale saranno organizzati mercatini, eventi e manifestazioni per tutte le età, con l’obiettivo di accompagnare cittadini e visitatori nello shopping delle feste e creare occasioni di incontro nel centro cittadino.

Non mancheranno le decorazioni luminose, che raggiungeranno anche le zone periferiche. «Anche quest’anno saranno proiettate immagini natalizie – prosegue Buonamici – in piazza Cavour, via Combattenti, via XX Settembre e al ponte di Agnona. Inoltre saranno installate decorazioni natalizie nelle frazioni Rozzo, Caneto, Vanzone, Foresto e Guardella». L’atmosfera delle feste coinvolgerà così l’intero territorio comunale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati