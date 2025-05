Ponte di Agnona alle battute finali: venerdì si riapre (con incognita maltempo). Intanto è stato disattivato il semaforo sulla provinciale.

Il ponte di Agnona vede la fine del tunnel. Ora c’è una data per la riapertura, quella di venerdì 8 maggio, per il termine dei lavori di restauro conservativo e la riapertura definitiva al transito. Sempre che il meteo non ci metta lo zampino: le previsioni non sono delle migliori anche per i prossimi giorni.

Quindi non sono esclusi ritardi ulteriori per la conclusione dell’opera. In ogni caso manca davvero poco: basta qualche intervento di rifinitura, in particolare la sabbiatura sulle colonne portanti. Intanto, finiti i lavori direttamente sulla strada, è stato disattivato il semaforo che regolava il senso unico sulla provinciale 299.

Un intervento iniziato a luglio

L’opera di ristrutturazione che ha interessato il ponte di Agnona è stata avviata a luglio intervenendo come prima cosa sulla carreggiata. Erano state tolte le pietre della sezione centrale e dei balconcini laterali e, dopo un’operazione di pulizia e di eliminazione dei residui di asfalto, riposizionate in modo da ricomporre l’aspetto originale.

Il cantiere era poi stato sospeso a dicembre (consentendo nuovamente il passaggio a veicoli e pedoni) per riprendere in primavera con il recupero estetico della struttura attraverso la pulitura delle facciate esterne. Tutto avrebbe dovuto concludersi nella seconda metà di aprile, ma così non è stato, richiedendo qualche settimana in più.

I ritardi in aprile

«A causa delle forti piogge di aprile, l’impresa di edilizia acrobatica non ha ovviamente potuto completare l’intervento sulle facciate esterne – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. C’è voluto dunque un po’ più di tempo. Ora è concluso, tanto che anche il semaforo sulla strada provinciale ha potuto essere spento. Sono ripresi ora i lavori di sabbiatura che completeranno quanto iniziato nei mesi scorsi e il ponte di Agnona tornerà a essere un gioiello. Venerdì dovrebbe essere tutto concluso e riaprire il passaggio in maniera definitiva».

