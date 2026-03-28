Prolungato il senso unico alternato all’ingresso di Borgosesia. A Bettole rallentamenti fino all’1 aprile per lavori alla linea elettrica.

Prolungato il senso unico alternato all’ingresso di Borgosesia

Si sperava che i lavori venissero completati prima del previsto, e invece accade il contrario. In frazione Bettole, all’ingresso di Borgosesia sul lato confinante con Grignasco, la strada provinciale resterà ancora a senso unico alternato fino a mercoledì 1 aprile compreso.

Permane dunque l’istituzione del senso unico alternato dalle 8 alle 18 sul tratto interessato dai lavori. Si tratta di lavori elettrici sulle linee della bassa tensione. Un provvedimento che interessa migliaia di persone che nel corso della settimana entrano ed escono dal capoluogo valsesiano.

“Usate strade alternative nelle ore di punta”

L’assessore Paolo Urban si scusa ancora con i cittadini per il disagio ed invita a considerare la viabilità alternativa negli orari di punta. «Purtroppo la ditta esecutrice dei lavori non è riuscita a completare le opere nei tempi previsti – spiega l’amministratore – e ci ha richiesto di estendere ii tempi di chiusura del tratto: loro avevano chiesto di chiudere ancora tutta la settimana, abbiamo concesso solo fino a mercoledì. Sono lavori necessari – conclude Paolo Urban – quindi non possiamo fare altro che chiedere ancora pazienza ai cittadini e scusarci per il prolungarsi del disagio».

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