Dopo 12 anni don Matteo lascia Quarona: al suo posto don Giorgio Malvestio. Il sacerdote era arrivato nell’aprile 2013, il commiato sarà a fine gennaio.

Dopo 12 anni don Matteo lascia Quarona: al suo posto don Giorgio Malvestio

Ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di Quarona nel 2013, a distanza di quasi dodici anni il parroco don Matteo Borroni si prepara a salutare il paese. La notizia è diventata ufficiale nel fine settimana con la comunicazione del vescovo Franco Giulio Brambilla, letta durante le messe celebrate in paese e nelle frazioni. Il sacerdote resterà ancora a Quarona sino a fine gennaio, passando quindi le consegne al successore, don Giorgio Malvestio, ora parroco a Briga.

«Dopo essermi confrontato con il Consiglio episcopale novarese – si è rivolto monsignor Brambilla nella lettera ai quaronesi -, ho chiesto al vostro parroco don Matteo Borroni di lasciare le vostre comunità per assumere la guida delle parrocchie di Gozzano, succedendo a don Enzo Sala, che diverrà parroco di Borgosesia. Questo cambio per me è l’occasione per ringraziare don Matteo per quanto fatto tra voi, un impegno speso nella quotidiana attenzione alla vita delle persone e all’accompagnamento spirituale, e nella capacità di valorizzare le tradizioni della devozione e il culto alla vostra compaesana Beata Panacea, attualizzandone il senso pastorale. In particolare voglio ricordare un momento importante che voi ed io abbiamo condiviso con don Matteo: la proclamazione della Beata Panacea a patrona della Valsesia. Una devozione che si innerva anzitutto nelle famiglie così che anche la parrocchia sia famiglia di famiglia».

In Valsesia dall’aprile del 2013

Originario di Stresa, don Matteo è arrivato a Quarona nell’aprile 2013 dopo incarichi a Cerano, Pallanza, Novara e Varallo Pombia, e un periodo di tra anni di missionariato in Brasile. Dal 2013 a oggi, un lungo periodo in cui il sacerdote ha saputo farsi apprezzare dalla comunità quaronese. Oltre al capoluogo, è diventato guida pastorale di Doccio e Locarno dopo la morte di don Sandro Bertoli.

E si è fatto artefice di tante iniziative tra cui il restauro della chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonio abate, la realizzazione della statua della Beata Panacea in corso Rolandi e il recupero degli affreschi di San Giovanni al monte.

“Una bella esperienza, abbiamo fatto tante cose insieme”

«E’ stato un bel percorso, appagante e arricchente – è il pensiero di don Matteo -. Quarona è la parrocchia dove sono rimasto più a lungo, è stata una buona esperienza che ha permesso di fare tante cose. A breve lascerò il paese per intraprendere un nuovo cammino in un’altra parrocchia, un trasferimento che mi aspettavo dopo tutti questi anni, ma che non pensavo fosse così repentino».

A Gozzano, don Matteo dovrà seguire una comunità pastorale che riunisce sei parrocchie (Gozzano, Bolzano Novarese, Auzate, Vacciago, Bugnate e Baraggia). Prenderà servizio da inizio febbraio, quando a Quarona gli subentrerà don Giorgio Malvestio, come anticipato da monsignor Brambilla ai quaronesi: «Per continuare il cammino ho chiesto a don Giorgio Malvestio di venire tra voi come parroco. Don Giorgio, nato nel 1971 è stato ordinato presbitero nel 2015. Dopo quattro anni come vicario parrocchiale a Oleggio, ha assunto la guida della vivace comunità di Briga Novarese».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook