Quarona, deserta anche la seconda asta per la scuola di Valmaggiore

Niente da fare: è andata ancora una volta deserta l’asta per la vendita delle vecchie scuole di Valmaggiore. Alla scadenza non sono arrivate offerte.

Avviato a fine marzo, anche il secondo bando non ha avuto esito positivo. La scelta del Comune di Quarona è quella di riprovare con un terzo bando, rivisto nell’aspetto economico, perchè l’edificio non rientra nei programmi di investimento.

Ancora nessuna proposta di acquisto

La presentazione delle offerte era fissata al 13 luglio. Tuttavia, così come era accaduto a fine gennaio, non sono arrivate proposte di acquisto. L’edificio resta così nelle disponibilità del Comune, in attesa di un terzo bando. Le vecchie scuole della frazione, che hanno sede in Canton Zenone, sono chiuse da alcune decine di anni, e da tempo riconvertite in unità abitative.

L’edificio è attualmente suddiviso in due appartamenti, e un giardino. Sono presenti alcuni vincoli per le particolari caratteristiche architettoniche, motivo per cui la sua vendita ha dovuto ricevere il via libera della Sovrintendenza.

Verso il terzo tentativo di asta

La base d’asta era di poco superiore ai 144mila euro. «Nemmeno stavolta si è fatto avanti alcun acquirente – conferma il sindaco Francesco Pietrasanta -, procederemo con una terza asta, andando a rivedere il prezzo a base d’asta. Speriamo che con un importo inferiore, ci sia maggiore interesse. Restiamo dell’idea di vendere il fabbricato, anche per evitare future spese per la manutenzione».

