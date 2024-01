Quarona ha detto addio a Carol, trovata senza vita nel canale. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale del paese.

E’ stato celebrato l’altro giorno nella chiesa parrocchiale di Quarona il finerale di Carol Vicini, la donna che il 29 dicembre era stata trovata senza vita in un tratto di canale che attraversa il paese. La donna era ben conosciuta in paese. Sul luogo della tragedia si eramo portati i vigili del fuoco della caserma di Varallo, che avevano eseguito le operazioni di recupero, oltre agli operatori del 118 e ai carabinieri per i rilievi di prassi.

Numerosi messaggi da parte degli amici

Tanti i messaggi di cordoglio nei giorni scorsi per sostenere la famiglia in questo momento di dolore. «Sono sconvolta e addolorata – scrive un’amica – le anime belle sono le più fragili, fa buon viaggio».

E ancora tra i messaggi di cordoglio si legge: «Una tragedia terribile, una famiglia speciale, una donna fantastica. C’è solo tanto dolore». Anche l’amministrazione comunale ha voluto essere vicino alla famiglia colpita dal lutto: « Quarona è stata travolta dalla notizia di una dolorosa tragedia. Un dolore grandissimo dell’amministrazione comunale e della comunità per un fatto che sconvolge tutti e che richiede solo un’umana vicinanza alla famiglia e una preghiera per la persona coinvolta», ha scritto il sindaco Francesco Pietrasanta. La donna aveva sempre abitato a Quarona con la famiglia, era anche una amante delle passeggiate e dei piccoli borghi della Valsesia.