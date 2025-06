Quarona ha perso il sorriso di Katia: aveva solo 48 anni. Era figlia di Daniele Vasino, a cui è dedicata la biblioteca. L’addio sabato mattina con una benedizione al cimitero.

Quarona ha perso il sorriso di Katia: aveva solo 48 anni

Un dolore profondo ha colpito in questi giorni Quarona e l’intera Valsesia: è mancata a soli 48 anni Katia Vasino, che da tempo lottava con grande coraggio contro la malattia. La notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole amici, conoscenti e l’intera comunità, che in questi giorni si è stretta al dolore dei familiari.

Katia era una persona molto conosciuta e stimata. Aveva lavorato come assistente sanitaria domiciliare, professione che svolgeva con passione e disponibilità verso gli altri, qualità che in molti le riconoscevano e che ora emergono anche nei numerosi messaggi di affetto comparsi sui social. In tanti, nel ricordarla, sottolineano la sua solarità e il suo carattere sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno.

Da giovane aveva anche fatto parte della banda musicale di Quarona, altra esperienza che l’aveva resa parte attiva della vita del paese.

Il padre era stato un sindacalista

La sua era una famiglia profondamente radicata nella storia di Quarona e della Valsesia. Katia era figlia di Daniele Vasino, figura importante per il territorio, sindacalista impegnato a sostegno dei lavoratori, scomparso prematuramente a soli 26 anni. In memoria del padre, nel 2019 l’amministrazione comunale guidata da Francesco Pietrasanta aveva intitolato la biblioteca comunale, situata nei locali della stazione, proprio a Daniele Vasino.

In quella cerimonia partecipò anche Katia, che con commozione ringraziò il paese per il gesto di riconoscenza verso il padre e la sua storia. Anche il nonno di Katia, Magno Vasino, era stato un volto noto della comunità, avendo ricoperto incarichi nell’amministrazione comunale negli anni ’90.

Il sindaco: ci lascia una donna dolce, una vera amica

«Siamo davvero molto dispiaciuti e sconvolti per questa triste notizia – ha dichiarato il sindaco Francesco Pietrasanta –. Ci lascia un’amica, una quaronese di storica famiglia, una brava ragazza, una dolce moglie, un’anima ribelle, nel senso buono della parola, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Mancherà a tutti. Rivolgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze».

Katia lascia il marito Gaudenzio, con cui si era sposata appena lo scorso anno a Quarona. Domani mattina, sabato 13 giugno, alle ore 11, al cimitero del paese si terrà un momento di raccoglimento per l’ultimo saluto, occasione in cui amici, conoscenti e l’intera comunità potranno stringersi al dolore della famiglia.

