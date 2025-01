Quarona, posata la nuova antenna 5G a Valmaggiore. «Un’infrastruttura utile a tutti». Ma c’è chi teme che si tratti di una tecnologia rischiosa.

Quarona, posata la nuova antenna 5G a Valmaggiore

Da qualche giorno nella zona di Valmaggiore svetta la nuova antenna per telefonia mobile e 5G. E’ stata realizzata in tempi rapidi, dopo l’ultimo via libera concesso dalla Sovrintendenza che aveva chiesto fosse abbassata di due metri per ragioni paesaggistiche.

L’impianto, alto trenta metri, si trova su un terreno pubblico in Canton Martinone, all’uscita di Valmaggiore in direzione del bivio per Lovario. La realizzazione della struttura rientra nel Piano Italia finanziato dall’Unione Europea che si pone l’obiettivo di coprire aree attualmente mal servite. Come appunto è il caso della frazione quaronese.

I dubbi sulla salute

L’installazione non raccoglie tuttavia unanimi consensi, trattandosi di tecnologia 5G, e se c’è chi è soddisfatto per i benefici di una copertura stabile e una connessione veloce, in molti contestano preoccupazioni per eventuali rischi sulla salute. Non si segnalano tuttavia reazioni o prese di posizioni contro l’antenna, se non un diffuso malumore.

L’antenna è comunque lontana dall’abitato: in linea d’aria dista circa duecento metri dalla casa più vicina). Proprio per approfondire l’argomento, a suo tempo era stato organizzato un incontro a Quarona con un esperto per rispondere agli interrogativi e ai dubbi dei cittadini.

“Noi ci affidiamo agli esperti”

«Non tutti ovviamente saranno contenti, ma credo esistano tante posizioni preconcette che non vogliono ascoltare le rassicurazioni che in più occasioni sono arrivate da persone esperte e qualificate, suffragate da basi scientifiche – è il commento del sindaco Francesco Pietrasanta -. Anche l’Agenzia per la protezione ambientale ha dato il parere positivo, e questo non può che confortarci.

«La mia amministrazione, valutata la garanzie per la salute con gli enti preposti, è dunque più che favorevole all’innovazione tecnologica e quindi allo sviluppo che ne consegue. Le moderne tecnologie diventano sempre più indispensabili anche nella quotidianità, per il lavoro, lo studio, e soprattutto in caso di emergenze.

«Non si possono più avere zone, anche popolose, prive di segnale o con connessioni scadenti. Questa antenna darà a Valmaggiore grandi opportunità di sviluppo nei prossimi anni alla luce dell’avanzamento della tecnologia e dei servizi che ne seguiranno, come prestazioni con telemedicina».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook