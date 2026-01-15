Quarona, raccolta fondi per aiutare i genitori di Angelo. L’uomo è morto improvvisamente a soli 57 anni.

Quarona, raccolta fondi per aiutare i genitori di Angelo

Solidarietà dalla comunità di Quarona per la famiglia di Angelo Debonis, scomparso una decina di giorni fa a soli 57 anni. Con un gesto spontaneo di alcuni cittadini, è stata avviata in paese una raccolta di donazioni per aiutare in questo doloroso e difficile momento i genitori dell’uomo.

E chi vorrà contribuire con una offerta potrà ancora farlo, per qualche giorno, lasciandola in una delle cassette per la raccolta fondi collocate in alcune attività commerciali del paese.

Un uomo in cerca di riscatto

Debonis ha cessato di vivere a causa di una emorragia cerebrale. Da alcuni anni faceva parte del gruppo di lavoratori socialmente utili a servizio del Comune, e in questo incarico si era fatto apprezzare per l’impegno e la volontà. Di carattere cordiale e socievole, era anche popolare per l’interpretazione di poesie che talvolta componeva sul momento. Una passione che a Quarona gli era valso l’appellativo di “poeta”.

Il cordoglio e l’affetto rivolti a Debonis alla notizia della sua morte, si sono trasformati in un gesto concreto di solidarietà verso i genitori in un momento di profonda difficoltà. Alcuni cittadini e commercianti hanno deciso di avviare una raccolta di offerte da devolvere alla famiglia.

Le cassette per la raccolta delle donazioni si trovano nei bar Royal, La Stazione, Loopy’s e alla Casa del pane. Questa settimana si concluderà la raccolta e le offerte verranno consegnate ai genitori.

