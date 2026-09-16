Quarona resta senz’acqua nelle zone più alte: la siccità mette in crisi l’acquedotto

Nonostante qualche rovescio nelle scorse settimane, la siccità continua a creare problemi all’acquedotto di Quarona. A segnalarlo è il sindaco Francesco Pietrasanta: nelle ore serali e nei momenti di maggiore consumo l’acqua non riesce più a raggiungere alcune delle zone più alte del paese, provocando disagi alle abitazioni.

Le criticità interessano in particolare l’area di via Mulini e San Rocco, oltre alla parte alta dell’abitato lungo corso Rolandi in direzione di Roccapietra. Una situazione legata al prolungato periodo senza precipitazioni, che sta progressivamente riducendo la disponibilità della risorsa idrica.

Cala la pressione nell’acquedotto

All’origine delle interruzioni c’è la diminuzione della pressione nella rete. La scarsità d’acqua sta infatti causando lo svuotamento delle vasche dell’acquedotto e, nei momenti in cui aumentano i prelievi, il sistema non riesce a garantire una pressione sufficiente per servire le abitazioni poste alle quote maggiori.

Il Comune sta seguendo l’evolversi della situazione. Proprio oggi, mercoledì 16 settembre, è previsto un incontro con Cordar per fare il punto sulle difficoltà riscontrate e valutare quali interventi adottare per gestire il servizio qualora la carenza di precipitazioni dovesse proseguire.

L’appello a ridurre i consumi

Nel frattempo Pietrasanta invita i cittadini a utilizzare l’acqua con particolare attenzione. L’obiettivo è evitare consumi non indispensabili che, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore richiesta, possono contribuire ad aggravare i problemi della rete e i disagi per le famiglie.

Resta inoltre in vigore l’ordinanza emanata durante l’estate per limitare gli sprechi. Il richiamo del sindaco è quindi a rispettarne le disposizioni e a ridurre il più possibile gli utilizzi non necessari, almeno fino a quando le condizioni dell’approvvigionamento idrico non saranno migliorate.

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