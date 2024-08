Quarona ricorda Danilo Buonamici. Ex muratore, aveva 68 anni. L’uomo viveva in frazione Doccio, viene ricordato come una persona solare e di compagnia.

Lo ricordano tutti come una persona buona e di compagnia, con un carattere solare e affabile che gli permetteva di entrare subito in sintonia con gli altri. E sono tanti i messaggi di affetto e di cordoglio per la scomparsa di Danilo Buonamici. Aveva 68 anni e abitava a Doccio.

Le sue passioni

Buonamici aveva lavorato come artigiano edile. Per anni aveva abitato a Borgosesia, ad Aranco, trasferendosi poi a Quarona e infine a Doccio dove viveva da una decina di anni. Ha lasciato i figli Nicolò e Gabriele.

A Doccio era tra gli amici degli alpini, il gruppo di cui fa parte il figlio Nicolò, e partecipava a feste e iniziative proposte dalle penne nere in frazione. Appassionato di sport, in particolare di calcio, era tifoso juventino.

Il funerale

Il funerale è stato celebrato venerdì mattina a Doccio partendo dalla chiesa parrocchiale della frazione. Il dolore di quanti lo hanno conosciuto è espresso anche con i molti messaggi sui social dove Buonamici viene ricordato con particolare affetto e simpatia.

