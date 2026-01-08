Quarona ricorda Moreno Merlo, noto ristoratore al lago d’Orta. Molto conosciuto in zona, l’uomo è morto a 76 anni. E’ stato anche vice sindaco.

Si è spento all’età di 76 anni Moreno Merlo, volto conosciuto e stimato nel mondo della ristorazione del lago d’Orta. Originario di Quarona, nel corso della sua lunga carriera aveva saputo costruire un percorso professionale solido, diventando un punto di riferimento per clienti e colleghi.

Dopo gli inizi in Valsesia, Merlo aveva scelto di trasferirsi sul lago d’Orta, dove ha concentrato gran parte della propria attività. Nel tempo ha gestito diverse realtà della ristorazione, tra cui un locale a Pisogno, frazione di Miasino, e il ristorante “La Montanina” ad Armeno, prima di approdare definitivamente a Orta San Giulio.

Il bar “La Latteria”

Proprio nel borgo lacustre ha lasciato un segno profondo, conducendo per molti anni, insieme alla moglie Anna, il bar “La Latteria”, diventato un luogo familiare per residenti e visitatori. Qui Merlo ha dedicato passione, impegno e professionalità, contribuendo alla vita sociale ed economica del paese fino a pochi anni fa.

Oltre all’attività imprenditoriale, Moreno Merlo aveva anche intrapreso un’esperienza in ambito amministrativo. Nel 2004 era stato eletto consigliere comunale a Orta San Giulio, dove fu poi nominato vice sindaco, incarico che ha ricoperto per l’intera legislatura, occupandosi in particolare dei rapporti tra il Comune e le attività commerciali del territorio.

I ricordi in Valsesia

I conoscenti in Valsesia lo ricordano anche per le sue passioni: la caccia, la pesca, la conoscenza dei funghi, la montana. Compare anche nell’ultimo libro di Ferruccio Baravelli, dove l’autore descrive un Moreno bambino che molti anni fa andava a visitare la sorellina dell’autore, purtroppo gravamente ammalata. Qui sotto, una di queste pagine.

