Quarona sospende il Riverside Festival a causa del maltempo. Sarà recuperato

Niente da fare per il Riverside Festival di Quarona: troppo incerto il meteo e troppo alto il pericolo di nubifragi e bombe d’acqua nel fine settimana. E così gli organizzatori hanno scelto di sospendere l’evento. Ma è solo un rinvio: sarà riproposto a fine agosto.

La decisione è stata presa nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, quando ormai si era prossimi all’allestimento dell’area al Gabbio di Doccio. Troppi i rischi in caso di maltempo: «Purtroppo le previsioni non sono buone, ma al di là della pioggia, a preoccupare sono sopratutto i violenti temporali e le bombe d’acqua che si stanno abbattendo con una certa frequenza anche in questi giorni – è il pensiero del sindaco Francesco Pietrasanta -. Con queste incognite, non si può rischiare. Magari non accade nulla, ma è meglio stare tranquilli. E così a malincuore abbiamo dovuto sospendere l’evento».

E’ la terza edizione dell’evento

Il Riverside Festival, giunto alla terza edizione, si sarebbe aperto domani sera e per tre giorni avrebbe unito musica e appuntamenti gastronomici. Tra i vari spettacoli, con band giovanili e serate dedicate alla dance, ci sarebbe stato anche Fabio Treves: la leggenda del blues italiano sarebbe stato in concerto domenica.

Tutto da rifare dunque, ma l’attesa non sarà troppo lunga: «E’ solo un rinvio – conferma Pietrasanta -, abbiamo già trovato un’altra data che non vasa a sovrapporsi con altre manifestazioni. Il Riverside sarà il 30 e 31 agosto e l’1 settembre. Sperando di poter riproporre lo stesso programma di ospiti, che era particolarmente interessante».

