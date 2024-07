Quarona sotto choc per Chiara, morta ad appena 19 anni. Sconcerto in tutta la valle per una ragazza stroncata da una crisi improvvisa. Si era appena diplomata a Borgosesia.

Quarona sotto choc per Chiara, morta ad appena 19 anni

Aveva appena preso un bel 100 come votazione finale all’esame di Stato. Si era diplomata al liceo delle scienze umane “Ferrari” di Borgosesia, classe quinta B. Aveva appena 19 anni e stava decidendo quale sarebbe stato il suo futuro. Ma il futuro le è stato improvvisamente cancellato da un improvvoso malore che l’ha strappata alla vita, alle amicizie e all’affetto dei suoi cari.

Sconcerto a Quarona e in tutta la zona per la scomparsa di Chiara Innocenti, uccisa da una crisi respiratoria che ha iniziato a manifestarsi nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio. E’ intervenuto il 118 e la ragazza è stata portata al pronto soccorso in ospedale. Ma la situazione è peggiorata rapidamente fino al decesso.

Viveva a Valmaggiore con la famiglia. Ha lasciato i genitori Carlo e Simonetta, entrambi dipendenti dell’Asl, e e la sorella Silvia, attualmente tra le damigelle del carnevale quaronese.

Il cordoglio di un paese intero

Tutto il paese di Quarona in queste ore si stringe idealmente intorno alla famiglia, così come i compagni di classe di Chiara.

Dal sindaco Francesco Pietrasanta un messaggio di vicinanza postato sul suo profilo social. «Il nostro paese è rimasto sconvolto per la perdita di una giovane quaronese. Non ci sono parole per questa terribile tragedia. L’amministrazione comunale e la comunità tutta si uniscono attorno alla famiglia, ai cari e agli amici. Condoglianze, un forte abbraccio».

