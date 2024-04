Quarona vuole salvare la storica quercia del cimitero. L’albero era stato danneggiato dal vento la scorsa estate: si cerca di evitare l’abbattimento.

L’amministrazione comunale di Quarona tenta di salvare e fortificare la quercia accanto all’ingresso del cimitero di corso Rolandi che era stata pesantemente danneggiata dalle raffiche di vento la scorsa estate.

A fine agosto, diverse piante erano infatti state sradicate, e anche la pianta accanto al cimitero aveva sofferto grossi danni. Messa in sicurezza nell’immediato, ora il Comune ha dato incarico a tecnici specializzati per tutelare la quercia e mantenerla in vigore affinchè si riprenda.

Un albero nel cuore dei quaronesi

Non si tratta di una quercia di particolare pregio: piuttosto, si tratta di un albero a cui molti quaronesi si sentono in qualche modo affezionati, una sorta di maestoso e discreto guardiano dei camposanto dove sono custoditi i resti dei defunti.

