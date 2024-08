Questa settimana il ponte di Doccio resta aperto: si torna a lavorare lunedì 19. L’opera di consolidamento del manufatto procede secondo i tempi stabiliti.

Temporanea riapertura per il ponte di Doccio. Con la pausa nei lavori in concomitanza con il periodo di Ferragosto, il passaggio sul Sesia è nuovamente percorribile da auto e pedoni. Lo sarà ovviamente solo per un breve tempo, fino a domenica 18. Quindi il cantiere verrà riaperto.

L’intervento di consolidamento del ponte procede da programma e nei tempi stabiliti. La prima fase dei lavori è stata completata, e la ditta incaricata ha smontato il ponteggio centrale. Questo ha dato la possibilità di riaprire il collegamento nel fine settimana e mantenerlo per tutta la settimana.

Il sopralluogo degli amministratori

Giovedì scorso l’assessore al lavori pubblici Mariarosaria Gallotta e il consigliere comunale Alessio Perotti hanno effettuato un sopralluogo con la ditta e i progettisti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Lavori che riprenderanno da lunedì 19 agosto per sostituire i tiranti e procedere con l’asfaltatura. Allo stato attuale, è confermata la riapertura totale della viabilità sul ponte dal 15 settembre.

