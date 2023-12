Quinta sconfitta consecutiva per il Borgo calcio: è fanalino di coda con Pont Arnad. I granata si arrendono alla capolista Alcione Milano.

Quinta sconfitta consecutiva per il Borgo calcio: è fanalino di coda con Pont Arnad

I granata si arrendono alla capolista Alcione Milano, che getta le basi della vittoria già nel primo tempo, andando a segno per quattro volte. Nella ripresa il canovaccio non cambia e i lombardi conducono in porto la vittoria insaccando il quinto gol.

Il Borgo si è presentato alla sfida di ieri, domenica 10 dicembre, con una striscia negativa di quattro ko di fila. E un solo punto raccolto nelle ultime sette gare per i valsesiani. I lombardi sono invece in striscia vittoriosa da due partite.

La cronaca

Dopo una fase equilibrata, inizia la goleada dei lombardi. Al 17’, Pio Loco scambia con Manuzzi e porta avanti i suoi. Appena tre giri di lancette e Morselli raddoppia su punizione.

E’ il 26’ quando Morselli parte in contropiede e serve Lanzi lesto a insaccare. Al minuto 35 Uva dice di no a Morselli. Poi Manuzzi ci prova due volte di testa e Pio Loco conclude alto. L’ultima occasione del primo tempo porta al poker ospite, firmato da Bonaiti.

Nel secondo tempo uno scatenato Morselli si invola in area e deposita in rete. Sull’altro fronte, Derbali di testa non inquadra lo specchio della porta. In area granata Derbali entra in maniera scomposta e causa il rigore. Manuzzi dagli 11 metri mette a lato.

Adesso il Borgosesia calcio è scivolato all’ultimo posto della graduatora, condiviso con Pont Arnad.

Su Notizia Oggi in edicola i risultati e le cronache del weekend sportivo