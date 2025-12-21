Ritirata la maglia numero 5 di Lorenzo Mazzia, ex mister di Borgosesia e Dufour. La Biellese calcio rende onore a uno dei suo giocatori più rappresentativi a 15 anni dalla scomparsa.

Era morto il 28 dicembre 2010 a soli 42 anni, stroncato da una leucemia molto aggressiva. Dopo una grande carriera con la maglia della Biellese calcio, Lorenzo Mazzia era stato l’allenatore che aveva portato il Borgosesia in serie D nel 2009. Poi era passato sulla panchina della Dufour, ma aveva presto dovuto interrompere il suo lavoro proprio a causa della malattia.

Ora, a 15 anni dalla scomparsa, la Biellese onora Mazzia ritirando ufficialmente la sua maglia numero 5. Significa che quel numero non sarà più assegnato a nessun giocatore, onorando una leggenda del club, la sua carriera e il suo impatto, trasformando il numero in un simbolo e un omaggio alla sua figura.

In campo era un difensore impeccabile, sempre corretto. Un’autentica sicurezza prima come libero e poi, con l’evoluzione del calcio, come centrale. Corretto ed esemplare, mai sopra le righe, Mazzia lo era anche fuori dal campo.

Gli eventi di domenica

Accade nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre: allo stadio “Pozzo-La Marmora” arriverà la capolista Vado, in un match che si preannuncia carico di emozione, sia sul campo che fuori, perché il club bianconero ha organizzato un momento di condivisione con i tifosi per celebrare la sua storia e identità, come riportano i colleghi di Prima Biella.

Sarà l’occasione per ricordare e onorare Lorenzo Mazzia, storico capitano bianconero, con oltre 550 presenze tra il 1984 e il 2005. In suo onore, la società ritirerà ufficialmente la maglia numero 5, che verrà calata dal tetto della tribuna centrale dello stadio dai ragazzi di Edilizia Acrobatica, sponsor del club.

