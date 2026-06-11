Riverside Festival, a Quarona quattro giorni per accendere la Valsesia

Da questa sera, giovedì 11, a domenica 14 giugno, all’area del Gabbio di Doccio, nel comune di Quarona, torna il Riverside Festival. La quinta edizione della manifestazione promette quattro giorni di musica, spettacoli, street food e aggregazione, con un programma pensato per attirare migliaia di visitatori da tutta la Valsesia e dalle province vicine.

L’evento, cresciuto costantemente nel corso degli anni, è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valsesiana. A confermarlo è il sindaco Francesco Pietrasanta, che definisce Riverside «un grande evento per tutta la Valsesia», sottolineando il valore culturale e turistico della manifestazione.

Un festival che unisce artisti affermati e nuove realtà

Le aspettative per l’edizione 2026 sono particolarmente elevate. Sul palco si alterneranno gruppi e artisti già conosciuti al grande pubblico insieme a nuove proposte emergenti, creando una programmazione capace di coinvolgere fasce d’età e gusti musicali differenti.

Secondo l’amministrazione comunale, proprio questa varietà rappresenta uno dei punti di forza del Riverside Festival. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa che vada oltre il semplice concerto, trasformando l’area del Gabbio in un luogo di incontro, divertimento e condivisione per residenti e visitatori.

La forza della collaborazione del territorio

Un ruolo fondamentale sarà svolto dalle associazioni locali e dagli esercizi commerciali che collaborano all’organizzazione della manifestazione. Una rete che negli anni ha contribuito alla crescita dell’evento e che continua a rappresentare un importante valore aggiunto per tutta la comunità.

La collaborazione tra realtà diverse permette infatti di ampliare l’offerta, sostenere l’economia locale e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Un aspetto che il Comune di Quarona considera strategico per consolidare il successo di un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per l’estate valsesiana.

Mille preservativi per promuovere una cultura della prevenzione

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 c’è l’iniziativa dedicata alla salute e alla sensibilizzazione dei giovani. Durante il festival saranno distribuiti gratuitamente mille preservativi personalizzati con il marchio “Riverside Festival”, nell’ambito di una campagna promossa dal Comune di Quarona.

«Non si tratta di una provocazione», precisa il sindaco Francesco Pietrasanta, spiegando che l’intento è quello di riportare l’attenzione su un tema spesso sottovalutato. Le evidenze scientifiche più recenti mostrano infatti una diminuzione della percezione del rischio legato alle infezioni sessualmente trasmissibili, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono:

promuovere comportamenti responsabili;

sensibilizzare i giovani sul tema della prevenzione;

favorire una maggiore consapevolezza della salute sessuale;

coniugare divertimento e sicurezza.

Musica, divertimento e responsabilità

Il messaggio che accompagna l’iniziativa è chiaro: divertirsi è importante, ma farlo in modo consapevole lo è ancora di più. La prevenzione rimane uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute e il Riverside Festival vuole contribuire a diffondere questa cultura anche attraverso gesti concreti e facilmente accessibili.

Musica, socialità, collaborazione territoriale e attenzione ai temi sociali saranno dunque gli ingredienti principali dell’edizione 2026. Con quattro serate ricche di appuntamenti e una partecipazione che si preannuncia molto elevata, Riverside Festival si prepara ancora una volta a diventare uno dei protagonisti dell’estate in Valsesia.

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