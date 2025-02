Scomparsa studentessa dell’Enaip di Borgosesia: ha 15 anni. Appello dei familiari per Carmen Della Gatta. La ragazza abita nel Novarese.

Allarme in tutta la zona per una studentessa dell’Enaip di Borgosesia scomparsa da lunedì. nelle ore scorse i familiari hanno lanciato un appello anche tramite i social, con foto della ragazza e qualche indicazione.

Si tratta di Carmen Della Gatta, 15 anni, residente a Dormelletto, centro sul Lago Maggiore, e studentessa del corso per acconciatori nell’istituto borgosesiano. Indossava una tuta grigia e una giacca color panna, scarpe Nike bianche con il logo rosa e una borsa nera della Furla: così viene descritta nell’appello socia.

Sparita dopo aver preso il pullman

La ragazza erauscita di cxasa all’alba di lunedì insieme al padre, e aveva preso l’autobus da Dormelletto in direzione Romagnano. Poi non ha dato più notizie di sè. Si suppone che possa essere scesa a Borgomanero, forse per cambiare mezzo di trasporto. Sta di fatto che ha lasciato il telefono cellulare sul pullman, e quindi è impossibile rintracciarla tramite il segnale dell’antenna. E’ possibile che sia accompagnata da un ragazzo più adulto di lei: forse una fuga d’amore.

