Sconcerto a Borgosesia per un’insegnante morta a soli 59 anni. Cristina Stornelli è stata uccisa da un male molto aggressivo contro il quale non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto a Borgosesia per un’insegnante morta a soli 59 anni

Era stata colpita non molto tempo fa da un male che si era subito rivelato molto aggressivo, e che alla fine non le ha dato scampo. Il mondo della scuola e tutta la città di Borgosesia piange Maria Cristina Storinelli, insegnante alla primaria e morta a soli 59 anni.

La donna viveva in via Gilodi, non lontano dalla piazza Mazzini, e lavorava al plesso di Borgosesia Centro. La malattia però la ha allontanata dal suo impegno con i bambini, costringendola a una dura sequenza di terapie. Purtroppo però non c’è stato verso di fermare il tumore che l’aveva colpita: l’ultimo periodo lo ha trascorso all’hospice “Edo ed Elvio Tempia” di Gattinara.

LEGGI ANCHE: Borgosesia piange il dottor Alieri, storico pediatra

Il funerale si celebra giovedì

Maria Cristina Stornelli ha lasciaro la mamma Mariuccia, i cugini Anna con Stefano, Renato e la sua famiglia; e l’affezionato Giulio, oltre ad altri parenti. Nella serata di domani, mercoledì 3 gennaio, alle 20 sarà recitato il rosario nella chiesa di Sant’Antonio.

Il funerale sarà invece celebrato giovedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Dopo la funzione, si andrà in auto sino al cimitero centrale di Borgosesia: ed è qui che l’insegnante riposerà.