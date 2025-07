Scontro tra auto e moto sulla Cremosina, centauro in codice rosso. Chiusa per parecchio tempo la provinciale che collega la Valsesia al Cusio.

Impatto tra auto e moto e strada chiusa per permettere le operazioni di soccorso. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 20 luglio, lungo la strada provinciale 76 della Cremosia che collega la Valsesia al Cusio. Un tratto già sotto osservazione da anni soprattutto per problemi di moto (ma non solo) che percorrono le curve ad alta velocità, e soprattutto “tagliando” troppo la strada.

Sta di fatto che anche oggi si è avuto uno scontro tra auto e moto, e si è trattato di un incidente grave. Il motociclista è infatti stato portato all’ospedale di Novara, dove è giunto con codice rosso.

Le operazioni di soccorso

La strada è stata chiusa per parecchio tempo dopo le 16 per permettere le operazioni di soccorso al ferito e per lo sgombero dei mezzi coinvolti nell’incidente. Il motociclista è stato soccorso dagli operatori sanitari, che hanno subito verificato la gravità della situazione. E’ così stato chiamato l’elicottero per un rapido trasporto al pronto soccorso del “Maggiore”.

Al momento non si hanno ancora notizie più precise riguardo la dinamica dell’accaduto, e nemmeno sulle condizioni di salute degli occupanti della vettura.

