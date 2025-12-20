Scontro tra due veicoli lungo la provinciale a Valduggia. Intervento dei vigili del fuoco di Varallo nel pomeriggio di ieri.

Scontro tra due veicoli lungo la provinciale a Valduggia

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre, lungo la strada provinciale 76, in via Monte Fenera a Valduggia. Intorno alle 13 è scattato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo a seguito di uno scontro avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti, che ha visto il coinvolgimento di due vecioli, un auto e un furgone.

Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata, così da evitare ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti. Nel frattempo il personale sanitario ha prestato le prime cure a uno degli occupanti dei veicoli, valutandone le condizioni.

LEGGI ANCHE: Scontro furgone–monopattino a Masserano: 34enne in ospedale

Traffico rallentato durante le operazioni

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e a regolare il traffico, oltre agli operatori del soccorso stradale per la rimozione delle auto coinvolte. La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di intervento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook