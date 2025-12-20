Borgosesia e dintorniCronaca
Scontro tra due veicoli lungo la provinciale a Valduggia
Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre, lungo la strada provinciale 76, in via Monte Fenera a Valduggia. Intorno alle 13 è scattato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo a seguito di uno scontro avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti, che ha visto il coinvolgimento di due vecioli, un auto e un furgone.
Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area interessata, così da evitare ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti. Nel frattempo il personale sanitario ha prestato le prime cure a uno degli occupanti dei veicoli, valutandone le condizioni.
Traffico rallentato durante le operazioni
Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e a regolare il traffico, oltre agli operatori del soccorso stradale per la rimozione delle auto coinvolte. La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di intervento.
